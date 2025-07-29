Работы по заказу «Жилищника» обработку проводит АО «Московский городской центр дезинфекции». Расписание обработки заранее неизвестно, утверждает «Жилищник». За день до начала работ подрядчик передает в «Жилищник» список участков, которые будут обрабатывать, а «Жилищник» сообщает об этом жителям через телеграм-чаты своих районов.

Однако раньше такой механизм регулярно давал сбой: фактически обработка проводилась, но оповещений не было. Это плохо, потому что химикаты против клещей токсичны для домашних животных и человека.

«Жилищник» утверждает, что для отравления акарицидным средством нужно его выпить или стоять рядом с обработчиком без респиратора. Однако сами обработчики говорят, что гулять с детьми или животными после обработки нельзя как минимум сутки. Да и сам «Жилищник» иногда рекомендовал не посещать обработанную территорию 3-5 дней.

Почему «Жилищник» упорно отказывается использовать другие каналы информирования горожан о токсичной обработке, непонятно. Мы уже предлагали передавать подобную информацию в редакцию «Зеленоград.ру» для оперативной публикации в наших каналах и чатах микрорайонов, но пока «Жилищник» эти предложения игнорирует.