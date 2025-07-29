«ГБУ „Автомобильные дороги“ проводили промывку дорог с использование шампуня — незначительное количество попало в реку Сходня», сказали корреспонденту телеканала «Россия-1», которые в субботу снимали сюжет о сбросе неизвестного вещества в реку, после чего на воде образовались огромные клубы белой пены.

Журналисты телеканала этим объяснением удовлетворились, на слово поверили, что проблема решена, и уехали. Но нам-то с вами здесь дальше жить.

Объяснение про «промывку дорог с шампунем» выглядит очень странно — эти работы проводят весной и осенью, а летом её не делают.

«Дороги шампунем моют дважды в год. Это нужно, чтобы убрать остатки бензина, следы шин, пятна и грязь. Сначала на дорожное покрытие наносят моющее средство, а затем смывают его простой водой вместе с растворившимися загрязнениями», объясняли в департаменте ЖКХ.

Либо «Автородорогам» зачем-то понадобилось внеплановая промывка, либо это объяснение не соответствует действительности. Но даже если всё правда — что это шампунь такой, что после его использования вся река в пене и приходится ставить боновые заграждения, чтобы остановить распространение загрязнения? И почему раньше промывка дорог шампунем не заканчивалась такой бедой?

Кроме того, пену заметили не только в Сходне, но и выше по течению — в Андреевском ручье в Алабушево, который впадает в реку Сходню у проезда 684. Там тоже мыли дороги шампунем?

Очень много вопросов и очень мало правдивых ответов. Спросим в ГБУ «Автомобильные дороги», признают ли они свою вину в загрязнении Сходни или их оклеветали.