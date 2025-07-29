«Мы купили квартиры, платим ипотеку и аренду, но остались ни с чем», — говорит одна из покупательниц квартиры в ЖК «Пятницкие луга».

По словам дольщиков, в некоторых квартирах до сих пор живут строительные рабочие — там «спят, готовят, курят, сушат бельё и устраивают дискотеки». По их словам, дом официально введён в эксплуатацию, но заселиться они не могут уже девять месяцев — квартиры всё ещё «в бетоне».

В видеообращении также упоминаются десятки нарушений: неработающие лифты, трещины в стенах, плесень, а также равнодушие со стороны руководства стройки. «Нам говорят, что мы просто не разбираемся», — отмечают жильцы. Люди возмущены, что застройщик («Самолет») защищён мораторием на банкротство, а дольщики — нет. Они требуют немедленно выдать ключи, устранить дефекты и провести проверку по фактам нарушений.

При этом в прошлом году губернатор Андрей Воробьев заявил, что в регионе полностью решена проблема обманутых дольщиков.

«Мы эту тему закрыли — благодаря федеральной программе и средствам регионального бюджета. У нас было 117 тысяч человек, сейчас обманутых дольщиков нет», — сообщил он в ходе встречи с президентом.

Считаются ли хозяева квартир в «Пятницких лугах» обманутыми дольщиками, если официально дом введен в эксплуатацию — неясно.