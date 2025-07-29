Об этом сообщила мать одного из пострадавших. Вечером 20 июля подростки проникли на территорию заброшенного лагеря «Спутник», где их задержали неизвестные мужчины. По словам родителей, детей запугали и заставили «отрабатывать» нарушение.

Связь с детьми прервалась около 20:00. Лишь спустя два часа стало известно, где они находятся. Родители вызвали полицию и зафиксировали травмы в медицинском учреждении. Освидетельствование подтвердило ссадины и ушибы. После этого было подано заявление, проведена проверка. В пятницу стало известно о возбуждении уголовного дела — пока не уточняется, по какой статье.

Сейчас известно, что за последний год на этой же территории удерживали как минимум 18 детей. Сценарий повторялся: угрозы, принудительные работы, запрет пользоваться телефонами. О других случаях физического насилия пока не сообщается, но дети часто оставались без связи на несколько часов.

Мы стремимся показать ситуацию с разных сторон и хотим связаться с людьми, которые представлялись охранниками бывшего пионерлагеря. Если вы узнали людей на фото (по предварительным данным, это жители Солнечногорска), напишите нам: @zelenogradru_contact