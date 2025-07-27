«Навели порядок на берегу и в лесу, поставили лавочки из сухостоя, сварили кашу и просто провели день с пользой — для природы и друг для друга», — пишут в чате активистов. Помогали представители местной администрации и лесничества

Пруд расположен на южной окраине Андреевки, в пятистах метрах от Зеленограда и Георгиевского шоссе. Он находится на территории лесного питомника, формально относится к поселению, но не имеют четкого статуса, как и ответственного за регулярную уборку. Местные жители самостоятельно чистят их второй год. Мусор убирают, но он снова — отдыхающие оставляют бутылки, упаковки и стекло.

Возможно, в конце августа пройдет ещё одна акция по очистке пруда и леса. Если вы хотите помочь с уборкой прудов, присоединяйтесь к группе в телеграме «Очистим пруды в Андреевке».