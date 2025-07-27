«Мы видим, что велосипеды активно используют не только днем, но и ночью, поэтому запускаем тариф „Ночь“», — объяснили в мэрии.

Тариф доступен для покупки с полуночи до 5 утра. Стоимость доступа составляет 99 рублей, включено 30 минут поездки, далее — поминутная тарификация. При этом тариф действует 24 часа с момента активации или по истечении включенных минут.