Что это за работы в лесу, непонятно. Рядом идёт так называемое «комплексное благоустройство улиц» — возможно, границы этих работ лишь немного залезли в лес (зачем, непонятно). Лесопарк в этом месте относится к особо охраняемым природным территориям (ООПТ). Впрочем, недавно мэрия снизила его статус на особо охраняемую зеленую территорию (ООЗТ), которая позволяет строить в лесу некапитальные объекты, парковки и прокладывать к ним дорожки.

Если даже работы формально не заходят на охраняемую территорию, грустно смотреть на это «лесное благоустройство» на фоне многолетних отказов префектуры сделать хоть какое-то твёрдое покрытия на лесных тропинках, которыми пользуются сотни людей под предлогом неприкосновенности корней деревьев. Одна из таких спорных тропинок находится буквально в двухстах метрах от места на фотографии.

Если вы тоже против того, чтобы ради бордюров уничтожать деревья, присоединитесь к нашему требованию — практика показывает, что количество поддерживающих людей влияет на решения властей. Для этого, пожалуйста, заполните форму по ссылке в первом комментарии. Сейчас собрано более пятисот подписей.