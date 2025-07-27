По словам очевидцев, один из участников получил ожоги: у него обгорели штанины, пострадали нога и плечо. Предположительно, горючее дети нашли на заброшенном объекте. Крышку от бутылки подожгли, затем ею же закрыли емкость — бутылка загорелась. Один ребёнок пытался затушить пламя ногой, но сам оказался в огне.

Вскоре появилось ещё одно видео: неизвестные поджигают горючую жидкость, разлитую внутри домика на детской площадке. После того, как вспыхивает пламя, они с криками разбегаются.

Неизвестно, подал ли «Жилищник» заявление в полицию, но один из участников чата сообщил, что сделал это самостоятельно. В зависимости от обстоятельств, поджог может быть квалифицирован как умышленное уничтожение или повреждение имущества (статья 167 УК РФ) либо как повреждение по неосторожности (статья 168 УК РФ) — по этим статьям ответственность наступает уже с 14 лет.