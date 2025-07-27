Автономные камеры с питанием от солнечных батарей ставят на площадках, где часто фиксировались нелегальный сброс мусора и «перенакопление» — когда мусор не успевают вывозить. Камеры позволяют отслеживать ситуацию на мусорных площадках в режиме реального времени, сообщают в правительстве области.

До конца июля такие камеры поставят по 200 адресам — Солнечногорский округ тоже вошел в этот пилотный проект. Отличие этих камер от обычных (системы системы «Безопасный регион») — автономность питания, отсутствие необходимости прокладки оптоволокна, простота обслуживания.

Если тестирование даст положительный результат, рассмотрят вопрос установки таких камер повсеместно.

Жители немедленно начали просить поставить камеры в их дворах, где основная проблема — сброс чужого мусора: «Поторонние постоянно сбрасывают большие объёмы мусора — приезжают и выгружают и быстренько уезжают».