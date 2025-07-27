Неотзывчивость спасателей в чате объяснила сотрудница МЧС: «Увы, но есть алгоритмы распределения заявок. Эта заявка действительно не так важна как спасение людей. Совет абсолютно правильный, налить валерьянку и отойти, потому что он вас боится. Это распространенная ситуация».

«Придется вам самой лезть на дерево спасать кот?нка. Когда вы там застрянете — звоните в МЧС, и они приедут снимать вас с дерева, заодно спас?те кот?нка», — пошутил кто-то из соседей

Другие соседи посоветовали обратиться к зеленоградскому альпинисту и спасателю Александру, который уже не раз помогал в таких случаях и сам предлагает помощь. Так и сделали. Спустя два часа котенок всё еще сидел на дереве — Александр, поднявшись со страховочной системой по стволу, снял его и передал в руки Дарьи.

«Спасательная операция прошла успешно, котенок очень милый, совсем не дикий, едем в клинику», — объявила она.

Александру в чате передали благодарности хозяева других спасенных котят и поделились своими историями. К нему можно обратиться через сообщество «Потеряшки Зеленограда» или в личных сообщениях (@black_climber): «Если кот сидит на дереве в Зеленограде или окрестностях — постараюсь помочь, обращайтесь. Иногда бываю занят и не могу приехать, к этому прошу отнестись с пониманием. Сколько это стоит? Нисколько, я не беру с пушистых деньги. Если у вас есть сумма, с которой вы готовы расстаться — подарите ее в любой приют для бездомных животных».