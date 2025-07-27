Музыкальная школа № 71 стала лауреатом III степени регионального этапа Общероссийского конкурса «Лучшая детская школа искусств — 2025». Конкурс проводится ежегодно, его цель — выявить и поддержать учреждения, которые показывают успехи в творческой и воспитательной работе.

Для участия в конкурсе необходимо было представить жюри видеоролик «Экскурсия по ДШИ» и записи открытых уроков — а также список достижений учеников и педагогов за 2024 год.

«Это результат огромной командной работы — преподавателей, учеников и родителей. Мы гордимся нашей школой и тем, что стали частью такого масштабного и важного для всей страны проекта», — прокомментировали в администрации школы.