По плану ремонт должен завершиться до конца года. Но сами строители говорят, что скорее всего, работы удастся завершить уже в августе или в сентябре.

«Недавно мы осмотрели ход и темпы идущих работ. На сегодня уже завершаются работы по фасаду, установлены новые окна, проложены инженерные коммуникации, внутри помещений активно ведутся работы по чистовой отделке», — заявили в префектуре.

На территории готовятся к укладке асфальта. Вокруг поликлиники установили новое ограждение строго по границе участка — так, что оно «откусило» часть пешеходных дорожек, ведущих в лес (об этой проблеме расскажем подробней отдельно).

Ремонт поликлиники начался в декабре 2024 года. Это последняя из поликлиник Зеленограда, которые модернизируют по новому московскому стандарту: с комплексным обновлением, установкой нового оборудования, изменением маршрутизации.

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