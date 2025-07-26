С утра жильцы обнаружили пропажу. Цветочную композицию они создавали своими силами.

«Делали это для себя и для наших пенсионеров — они радуются как дети каждому новому цветку. Многие из них не могут далеко ходить, а клумба и кашпо под окнами — их радость», — рассказала Наталья, жительница дома, которая купила кашпо за свои деньги и ухаживала за цветником в свободное время.

По словам Натальи, соседи были настолько расстроены пропажей, что некоторые не сдержали слез.

«У нас просто горе. Мне 80 лет, я хожу с палочкой. Сегодня вышла на лавочку и увидела, что нет цветов. Такая красота была — все срезали, все унесли», — говорит другая жительница дома. Она предполагает, что это сделали подростки, но не понимает, зачем им понадобилось чужое кашпо: «Они ведь могли срезать цветы, если они им понадобились — мы бы вырастили новые».

Видео с камер наблюдения передано в полицию, написано заявление о краже. Жильцы надеются, что нарушителей найдут. В этом могут помочь службы проката электросамокатов — судя по всему, злоумышленники использовали арендованный самокат.

Если стоимость украденного имущества не превышает 2500 рублей, за это может грозить административная ответственность — штраф или арест до 15 суток. Если стоимость украденного превышает 2500 рублей, может наступить уголовная ответственность.

При необходимости, любой житель города может получить доступ к видео с камер. Для этого оставьте заявку в городской системе видеонаблюдения по телефону +7-495-587-00-02 — оператора даст вам номер заявки, с ним следует обратиться в полицию, которая получит видеоархив и приложит его к делу.

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