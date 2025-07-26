До конца 2025 года к сервису подключат все турникеты в метро. А в 2026-м этот метод оплаты внедрят и на всех станциях МЦД, сказали в департаменте транспорта.

«Нигде в мире оплата по биометрии не работает в таком масштабе и с таким удобством, как в Москве. Поэтому платежный инструмент становится все популярнее среди жителей столицы», — говорят в мэрии и подтверждают это статистикой — число проходов по биометрии за первое полугодие 2025-го года выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (всего 25 млн проходов).

Пассажиров стимулируют использовать биометрию финансово — оплата «лицом» остаётся самой выгодной при разовых поездках.

Несмотря на это, многие пассажиры пока отказываются от использования биометрии. Причины — опасения по поводу конфиденциальности и безопасности персональных данных. Люди опасаются утечек, неправомерного использования информации или слежки. В мэрии утверждают, что данные хранятся в зашифрованном виде и не передаются третьим лицам. Так это или нет — покажет время.

Чтобы подключить оплату по биометрии, нужно «сдать» свою фотографию в приложении «Метро Москвы».