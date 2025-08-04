В прошлом году на участке Заречной — от Георгиевского проспекта до фитнес-центра — положили асфальт. Сейчас будут расширять проезд, делать тротуар и ставить новые фонари. Работы планируется провести в августе-сентябре. В префектуре «Зеленоград.ру» сообщили, что во время работ проезд к фитнес-центру и жилым домам будет обеспечен.

Это второй этап реконструкции проезда. Первый прошёл в прошлом году: дорогу сдвинули и обновили асфальт. Это понадобилось сделать, потому что территория, выделенная для строительства и эксплуатации храмового комплекса Георгия Победоносца, частично «заехала» на существующий проезд. Тротуар есть только возле фитнеса. Также в проезде поставили знак, запрещающий парковку.

Для расширения дороги понадобится вырубить 9 деревьев и 37 кустарников. Деревья обещают компенсировать (посадить новые — но где конкретно, неизвестно). Обещают 125 новых кустов, которые посадят в виду живой изгороди. Расширить дорогу здесь можно только за счет газона и деревьев — с другой стороны частные дома и уже потеснивший проезд храм.



Поставят шесть новых фонарей, устроят тротуар от Георгиевского проспекта, переложат плитку на пешеходной дорожке (вдоль забора хосписа). На эти работы выделено 12 миллионов рублей. Заказчик работ — «Автомобильные дороги ЗелАО» — должен заключить контракт с подрядчиком на следующей неделе. В техническом задании прописан срок выполнения — 40 дней, но в целом срок исполнения контракта — 66 дней.