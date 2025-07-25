Научно-производственное предприятие «Доза» презентовало разработанный источник тока — так называемую «ядерную батарейку», способную генерировать стабильный электрический ток заданной величины. Устройство уже применяется в производственном процессе компании, в частности — для калибровки оборудования.

В отличие от большинства существующих ядерных источников питания, построенных на основе полупроводников, в «ядерной батарейке» от НПП «Доза» используется принцип прямого переноса заряда. Такой подход обеспечивает высокую точность и стабильность выходных параметров, говорят в компании.

Разработка не предназначена для питания внешних устройств. Основная задача инженеров заключалась в создании источника тока с характеристиками, сохраняющимися на протяжении длительного времени.

«Доза» работает во всех сферах деятельности, связанных с ионизирующим излучением, таких как атомная энергетика, промышленность, медицина, мониторинг окружающей среды, обеспечение безопасности, научные исследования.

Два года назад «Доза» переехала в новое здание на улице Валиева, а в феврале анонсировала строительство производства на площадке «Алабушево» зеленоградское ОЭЗ. Запуск запланирован на 2027 год, а на полную мощность завод должен выйти не позднее 2030-го года. На нем будет работать около 500 человек.