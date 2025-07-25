«При необходимости мы готовы развесить памятки-предупреждения в подъездах жилых домов», — сказал префект Смирнов, рассуждая о последствиях последней атаки, которая привела к повреждениям сотни квартир и других зданий.

Когда возникнет такая необходимость, префект не уточнил, но добавил, что «с правилами безопасности при налетах БПЛА можно легко ознакомиться: они широко распространены в интернете».

Рассуждение префекта напоминает оправдания «Жилищника», когда они внезапно отключают воду или электричество в доме, а потом объясняют, что объявление было в их телеграм-канале — будто задача дать объявление, а не донести информацию до всех жильцов.

Кто принимает решение о распространении информации о безопасности при налётах БПЛА в подъездах, неизвестно. Что должно произойти, чтобы она там появилась, тоже. Может быть очередной, ещё более массированный налёт, когда из-за отсутствия информации по безопасности будет ещё больше пострадавших (кстати, пострадавшие есть, но о них предпочитают не говорить)?

«Даже если это всего-навсего обычный грозовой гром, а не взрывы, лучше всего — не рискуйте. Если налет застал вас на улице — спрячьтесь в ближайшем здании, подъезде или подземном переходе. Если вы обнаружили обломки БПЛА, немедленно покиньте это место и вызовите экстренную службу по телефону 112», — добавил префект.