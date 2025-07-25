«Качество воды ухудшилось», сообщили в Роспотребнадзоре. А раньше уточняли, что вода не соответствует требованиям по микробиологическим показателям и не рекомендовали там купаться. При этом использовать пляжи, спортивные и детские площадки возле этих водоемов по-прежнему можно.

Таким образом запрет на купание действует почти весь июль. Впрочем, запреты мало на кого действуют: при жаркой погоде купающихся очень много. На этих выходных снова обещают солнечную погоду 26-27 градусов тепла.

Если вы не рассматриваете платные уличные бассейны («Термолэнд» в Зеленопарке и городской на фестивальной площадке в 16-м микрорайоне), то можно съездить в Солнечногорск — в озере Сенеж Роспотребнадзор купаться уже разрешил. На машине или общественным транспортом добираться час-полтора.