Сейчас работы идут между деревнями Соколово и Курилово (ближе к Истринского водохранилищу) — длина участка примерно восемь километров. Там снимают старый асфальт и укладывают новый.

Затем начнут работать ближе к нам — на участке от деревни Жилино до поворота на Андреевку (пять километров), сообщили в Мосавтодоре.