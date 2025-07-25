Он ушёл из жизни на 102 году жизни.
Василий Николаевич родился в 1924 году в Омске. В 1942 году поступил в пехотное училище, через год пошел на фронт, стал командиром взвода, участвовал в сражении на Курской дуге и в освобождении Харькова, был ранен. После войны закончил техникум, работал механизатором, а потом в авторемонтной мастерской. В 2000 году переехал в Андреевку, основал здесь казачье общество.
Отпевание состоится 26 июля в 12:00 в Спасском храме Андреевки.
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