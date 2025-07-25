Места сбора и маршруты — в закрепленных сообщениях микрорайонов:

19 июля, начало в 10:00.

Не стоит ждать встречи где-то на маршруте — практика показывает, что он может измениться. Лучше приходите прямо к месту сбора

Такие встречи проводят каждую субботу. Присылайте в свою управу предложения по маршруту следующих обходов.