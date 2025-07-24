Причина такого всплеска популярности маршрута — месяц назад автобусы начали пускать через территорию КПП на территорию особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» в Алабушево.

«Мы изменили маршруты в Зеленограде и обеспечили транспортную доступность для более чем пяти тысяч сотрудников. Маршруты сразу стали востребованы среди пассажиров, мы видим стабильный рост числа поездок», — отметили в департаменте транспорта.

Изменения действительно оказались востребованными: пассажиропоток начал перераспределяться между маршрутами, а количество поездок на маршруте №24 выросло на 40% в рабочие дни.

Работники «Алабушево» положительно оценили изменения: на КПП больше не требуют пропуск, можно быстрее добраться до работы. Зеленоградцы могут приезжать сюда погулять — интервалы движения составляют 15 минут.