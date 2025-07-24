Из десяти групп пять уже укомплектованы, также набраны все педагоги, рассказали «Зеленоград.ру» в департаменте образования.
Детский сад рассчитан на 250 мест и станет подразделением школы 1150 — его достроили еще в феврале, открыть планируют 1 сентября. Помимо современных помещений групп с игровыми, спальнями и буфетом, в саду будут музыкальный и физкультурный залы, а также бассейн. В трёхэтажном здании — входы на уровне земли, большие окна, просторные атриумы, спокойная нейтральная отделка. На улице не только обычные навесы, но и элементы для развития, экспериментов и активных игр.
Пока неизвестно, будут ли в детском саду ясельные группы. Это выяснится в ходе комплектования, примерно к середине августа.
Чтобы записаться в детский сад, родителям нужно подать заявление на портале Мос.ру, выбрав предпочтительную образовательную организацию — школу 1150. «Далее школа самостоятельно распределяет детей по корпусам», добавляет департамент.
Сами жители района приводят скриншот записи в детсад — там можно выбрать предпочтительный корпус, однако корпуса детского сада в 22-м микрорайоне (Георгиевский проспект, 27, строение 3) в этом списке пока нет. Некоторым после подачи заявления пришел отказ от школы 1150. Другие говорят, что добились зачисления в нужный корпус через оператора системы записи. Для тех, чьи дети до этого ходили в другие детские сады школы 1150 (например, в 17-м микрорайоне) ситуация несколько проще — нужно выполнить внутренний перевод в другой дошкольный корпус через школьного методиста.