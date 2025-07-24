На видео — один из примеров: человек вылезает на карниз второго этажа, тщательно прицеливается и сбрасывает на припаркованную машину большой пакет с водой, на крыше остается вмятина, у машины включается сигнализация.

Это произошло в доме 14 на Заводской (новостройка по реновации). Местные жители рассказал, что подобное случается не в первый раз.

«Он прохожих обкидывал, даже за машины метнул. Я со стороны дороги была, так мне чуть на голову не прилетело», — сообщила очевидец.

Местные жители определили предполагаемую квартиру, откуда сбрасывали «бомбы», и вызвали полицию. Рассказывают, что полицейским открыли два школьника 14-15 лет. Неизвестно, понесли ли они какое-либо наказание за свои действия.

За умышленное повреждение имущества предусмотрен штраф до 500 рублей — в случае, если нарушитель несовершеннолетний, его выплачивают родители. Если нанесенный ущерб составил больше 5000 рублей, дело может быть заведено по уголовной статье. Она предполагает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы. При этом водителю, припарковавшемуся на тротуаре, также грозит штраф — 3000 рублей.

Пожалуйста, поговорите со своими детьми — объясните, что такие игры могут повредить чужое имущество и привести к проблемам для всей семьи.

Новости 19-го микрорайона