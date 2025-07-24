В озере нельзя купаться уже третью неделю, но этим запретом пренебрегает примерно каждый четвертый отдыхающих на пляже, говорят спасатели. Причем, купаются не только взрослые, но и дети. Голосовое предупреждение звучит каждые 15 минут, на территории развешаны таблички, спасатели делают замечания.

«Вода не соответствует требованиям по микробиологическим показателям», предупреждал Роспотребнадзор и не рекомендовал купаться. Продлят ли запрет ещё на неделю, пока неизвестно.

Среди отдыхающих есть и те, кто пришел только позагорать или почитать книгу, некоторые просто беседуют на шезлонгах.

Возможно, одна из причин загрязнения Черного озера — дождевая вода, стекающая в него по пляже: после дождя в песке остаются промоины, а сам песок вместе со всем мусором смывается в воду.