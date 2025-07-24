Капитальный ремонт зеленоградского военкомата на Панфиловском проспекте, 16 начался в прошлом году — сейчас рабочие заканчивают с фасадом, также осталось доделать входную группу.

Одновременно занимаются обустройством территории: демонтируют старый асфальт и бордюры — их заменят на гранитные. В конце работ проведут озеленение. Капитальный ремонт планируют завершить в конце сентября, рассказали на объекте корреспонденту «Зеленоград.ру».

Цвета обновленного здания практически не изменились: светло-серый, красный и синий — как на российском флаге. Кроме того, учитывали соседнее здания теплостанции — там тоже красный, синий, белые цвета, трубы, рассказывал «Зеленоград.ру» архитектор здания Мади Ажигали. В здании военкомата четыре этажа (что сложно понять с первого взгляда), объемно-пространственное решения здания — в виде симметричной и строгой композиции из геометрических объемов и фигур. В 2006 году проект стал лауреатом конкурса «Лучший реализованный проект в области инвестиций и строительства».

Как будет функционировать здание после возврата его военным, пока непонятно. Тем более систему призыва могут ждать большие изменения. На днях в Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве на военную службу. Изменение подхода «позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу», считают авторы поправок. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2026 года.