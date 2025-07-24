После публикации «Зеленоград.ру» о трех подростках, которых 20 июля несколько часов удерживали неизвестные мужчины на частной территории бывшего пионерлагеря Спутник, стало известно еще о нескольких таких случаях.

Всё проходило по схожему сценарию: дети залезают на территорию, их ловят «охранники» и дальше — под угрозой вызова полиции — несколько часов издевательств, «бесед» и «отработок».

Иногда детей отпускали и они уходили сами. Иногда их вызволяли родители, узнавшие о месте, где удерживались дети через сервис геолокации телефона. Некоторые дети только сейчас, после публикации, рассказали родителям о случившемся. Некоторые случаи были ещё в апреле.

Получается так — используя притягательную для детей территорию заброшенного пионерлагеря как ловушку, какие-то «охранники» систематически, не менее четырех месяцев, применяли к попавшимся к ним несовершеннолетним как минимум психологическое насилие.

Но не только психологическое. Как рассказала мама одного из пострадавших, в ночь 21 июля дети были доставлены в больницу из отдела полиции — для осмотра и документального подтверждения полученных травм.

По результатам освидетельствования у детей диагностированы ссадины и ушибы мягких тканей. Пострадавшим назначено наблюдение в травмпункте.

Теперь, когда травмы подтверждены официальными медицинскими документами, семьи настаивают на тщательной проверке действий охранников, причастных к удержанию детей.

Просим правоохранительные органы считать данную публикацию в СМИ сообщением о преступлении согласно пункту 2 статьи 144 УПК РФ