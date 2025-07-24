С 15 июля длится странная борьба управляющей компании с жителями корпуса 5 дома 33, оставшимися без воды из-за аварии в стояке с горячей водой. Разрыв произошёл в сантехническом коробе, который по проекту сделал ПИК во время строительства дома.

«Жилищник» утверждает, что короб «непроектный», поэтому жители должны разобрать его за свой счет. Заодно обвиняет хозяйку квартиры в «непредоставлении доступа в квартиру», хотя она специально сидит несколько дней дома и ждёт сотрудников УК для ликвидации аварии.

«Сантехник пришёл на следующий день после аварии, перекрыл воду в стояке, сфотографировал люк и ушёл, даже не осмотрев трубу, — рассказала „Зеленоград.ру“ хозяйка квартиры. — В ремонте стояка отказал и сказал, что я сама должна демонтировать стену».

Вместо ремонта собственнице прислали уведомление: «Типовой проект не предусматривает стену для доступа к коммуникациям, вам необходимо самостоятельно увеличить проём». Между тем, эта стена не просто предусмотрена, а существует в реальности. И она проектная, что подтверждается планом дома и техпаспортами квартир. Но «Жилищник» упёрся — «должны разобрать сами».

«У меня чувство что никто не хочет вникать и отмахиваются, или идут на принцип, — говорит жительница дома. — Просто многие ставят такую перегородку самостроем и тогда они действительно должны ее демонтировать. Я специально ничего не трогала — как раз для таких случаев».

По мнению жильцов, нарушен целый ряд федеральных и московских законов, не учитывается позиция постановлений Пленумов ВС РФ.

Заявления от жильцов поданы в Мосжилинспекцию, Роспотребнадзор и прокуратуру, но их будут рассматривать месяц — хотя это срочная аварийная ситуация. «Зеленоград.ру» обращался в префектуру, там пообещали «разобраться и решить вопрос», но спустя два дня всё что получили жильцы — очередное уведомление.

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