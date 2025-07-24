Продукты были привезены из европейских стран, поэтому не могут быть полноценно сертифицированы. Претензий к качеству товаров не было, рассказал «Зеленоград.ру» владелец магазина в фудмоле «Станция».

Один из телеграм-каналов написал, что магазин закрыт из-за просроченных продуктов — это не соответствует действительности.

«Просрочки у нас никогда не было. Да, к сожалению, произошла такая ситуация с некоторыми продуктами из-за рубежа. Поэтому мы не работали половину дня, чтобы решить все эти вопросы», — рассказал владелец «Сицилии» и добавил, что с большой любовью и уважением относится к своему бизнесу.