Продукты были привезены из европейских стран, поэтому не могут быть полноценно сертифицированы. Претензий к качеству товаров не было, рассказал «Зеленоград.ру» владелец магазина в фудмоле «Станция».
Один из телеграм-каналов написал, что магазин закрыт из-за просроченных продуктов — это не соответствует действительности.
«Просрочки у нас никогда не было. Да, к сожалению, произошла такая ситуация с некоторыми продуктами из-за рубежа. Поэтому мы не работали половину дня, чтобы решить все эти вопросы», — рассказал владелец «Сицилии» и добавил, что с большой любовью и уважением относится к своему бизнесу.
Ложное обвинение в некачественных продуктах могло возникнуть, потому что некоторые покупатели не знают, как должен выглядеть неизвестный им продукт, считает продавец магазина:
«Например, некоторые думают, что если сыр с плесенью — значит испорчен. Такие ситуации бывают».
В день временного закрытия магазина, по словам продавца, кто-то быстро сфотографировал павильон и ушел. Ни с продавцами, ни с владельцем никто не связывался. Новость была создана из догадок, а не из реальных фактов, считают в «Сицилии».
Магазин работает в штатном режиме с 10:00 до 22:00 ежедневно. Здесь можно купить хамон, мортаделлу, разные виды сыров, оливок, макарон и многое другое.