Оказалось, что замеченный на станции Крюково электропоезд ЭС104 «Финист» приехал в Крюково на техническое обслуживание. А слухи о скором запуске новой электрички вместо «Ласточек» перевозчики не подтверждают.

В МТППК «Зеленоград.ру» сообщили, что обслуживание пассажиров поездами ЭС104 не планируется ни в этом, ни в следующем году. Речь идёт о рейсах от Ленинградского вокзала до Крюково, Клина, Конаково, Твери. Что касается МЦД-3, то в ЦППК сказали, что не слышали о планах использования «Финиста».

Электропоезд «Финист» по сути — импортозамещенная «Ласточка» с небольшими отличиями в дизайне. Его начали делать, когда из-за санкций производство оригинального «немецкого» варианта стало невозможным. Сейчас ЭС104 задействованы в пассажирских перевозках на Урале и в Ленинградской области.