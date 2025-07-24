На месте безымянного магазина в корпусе 812 открылся известный многим продуктовый, переехавший сюда из 6-го микрорайона (корпус 617А).
Хотя магазин называется «Овощной», в ассортименте есть молочные, мясные, колбасные продукты, бакалея, сладости, рыба, напитки и даже детские игрушки. В ближайшее время здесь появятся молочные коктейли собственного приготовления — 130 рублей за 400 мл, лимонады и пиво на розлив.
«Мы больше десяти лет работаем под таким названием. Поэтому решили не менять, но на логотипе написано „Продуктовый“. В 6-м микрорайоне закрылись где-то месяц назад, условия аренды стали невыгодные. И рядом много сетевых магазинов: „Пятерочка“, „Магнит“, „Вкусвилл“. Здесь только „Магнит“», — рассказал сын владельца Заур.
Несмотря на соседство с сетевыми магазинами, по словам продавца, покупатели выбирали «Овощной» из-за качества и приемлемых цен. И это действительно так: многие цены на уровне или даже ниже рыночных. Огурцы и помидоры от 120 рублей/кг, перец — от 134, картофель — от 50, творог 9% — от 220, сметана — от 190 и многое другое.
Привлекает покупателей хлеб (черный — 88 рублей, белый — 72, круглый — 92). Его привозят горячим каждое утро с «Хлебозавода 28». Пользуются спросом и кондитерские изделия от фабрики «Баттерфляй».
"За хлебом всегда приходят много покупателей. А детишек в это время привлекает модное соевое мясо, оно у нас в упаковках по 20, 30, 65 рублей", — добавил Заур.
В ближайшее время ассортимент будет расширяться, добавится молочная продукция, овощи, фрукты, ягоды, соления и другие продукты. Также планируется небольшое переустройство (пока небольшая часть магазина пустует, там будут продукты в холодильниках).
Магазин работает ежедневно, с 8:00 до 22:00