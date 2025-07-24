«Мы больше десяти лет работаем под таким названием. Поэтому решили не менять, но на логотипе написано „Продуктовый“. В 6-м микрорайоне закрылись где-то месяц назад, условия аренды стали невыгодные. И рядом много сетевых магазинов: „Пятерочка“, „Магнит“, „Вкусвилл“. Здесь только „Магнит“», — рассказал сын владельца Заур.

Несмотря на соседство с сетевыми магазинами, по словам продавца, покупатели выбирали «Овощной» из-за качества и приемлемых цен. И это действительно так: многие цены на уровне или даже ниже рыночных. Огурцы и помидоры от 120 рублей/кг, перец — от 134, картофель — от 50, творог 9% — от 220, сметана — от 190 и многое другое.