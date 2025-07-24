Мальчику из Солнечногорска ввели препарат, на который собрали 265 миллионов рублей 24.07.2025 ZELENOGRAD.RU

Девятилетнему Вите Ивко с редким диагнозом — миодистрофией Дюшенна, провели инфузию препарата «Элевидис». Об этом сообщили родственники и фонд поддержки ребенка. Мальчик хорошо перенес процедуру, и сейчас семья находится на двухнедельном карантине в отеле в Дубае.

Препарат, способный существенно замедлить развитие заболевания, доставили в клинику Medcare из США после серии обследований и получения разрешения на введение. Это стало возможным благодаря всероссийскому сбору средств — менее чем за год было собрано 265 миллионов рублей.

По словам мамы Вити, сотрудники клиники сопровождали их с первого дня:

«Очень милые, невероятные люди. Помогали с заселением, заботились. Доктор Вивек — очень опытный невролог, 22 года стажа. Он ведет детей с различными тяжелыми диагнозами, включая СДВГ, эпилепсию и инсульт».

Перед терапией Витя прошел полное обследование, включая дополнительную консультацию пульмонолога — врачи не хотели рисковать.

Сейчас, по словам мамы, мальчик чувствует себя хорошо. Возвращение из Дубая в Солнечногорск планируется на начало сентября.

«Спасибо большое, благодарю каждого кто не прошел мимо и у нас это получилось собрать эту огромную сумму!» — говорит она.

Миодистрофия Дюшенна — неизлечимое генетическое заболевание, при котором происходит разрушение всех мышц организма. Без лечения болезнь приводит к инвалидности и ранней смерти.

«Элевидис» — один из первых препаратов, способных продлить жизнь пациентам с этим диагнозом. Достаточно одного укола, чтобы остановить прогрессирование болезни, но его цена огромна — около трех миллионов долларов. В России «Элевидис» не включён в перечень жизненно важных лекарственных препаратов, а значит, его нельзя получить бесплатно. По примерным подсчетам, в России остается до пяти тысяч детей с этим диагнозом.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Машины загорелись в 20-м микрорайоне после атаки беспилотников Новости
Обломки беспилотника повредили дом в 15-м микрорайоне Новости
Квартира повреждена в доме в 22-м микрорайоне в результате падения обломков беспилотника Новости
Почему я переехал в Бакеево, и как живу здесь с семьёй. Интервью с жителем коттеджного поселка рядом с Зеленоградом Реклама
Запрет на купание в зеленоградских водоемах продлили ещё на неделю — уже третий раз подряд Новости
«Нет такого вида — бездомная собака». Как зеленоградка Вера Митина создала самый крупный фонд помощи бездомным животным в России Истории
Электроника и биомедицина: где обучаются те, кто в дальнейшем работают над крупными научными проектами Реклама
Строительство переезда через железную дорогу в Алабушево перенесли на два года Новости
В окрестностях Зеленограда выпал крупный град. Ветер валит деревья. Один человек пострадал Новости
«Рыбоед» в Андреевке: вкусно, много и с доставкой Реклама
Граффити в 4-м микрорайоне: от вандализма к искусству Новости
Служба доставки «Самокат» начала работать в микрорайоне МЖК Новости
Смотреть мультики и одновременно лечить глазки? Такое возможно — в зеленоградской клинике «Прозрение» Реклама
«Вода и раньше не вызывала доверия»: запрет купания на Школьном озере не сильно расстроил некоторых отдыхающих Новости
Парковаться на тротуарах стали значительно реже Новости
Нетехнари в мире микрочипов: Почему МИЭТ — это не только про транзисторы? Реклама
Праздник середины лета отметят на набережной Сенежа — 12 июля. В программе выступление фолк-группы и костюмированная лекция Афиша
Детский театр «Крылья» объявляет набор — приглашают детей 3-14 лет Реклама
InQuiz приглашает на тематический квиз про мемы Реклама
В строящемся спорткомплексе на берегу городского пруда смонтировали крышу. Рядом продолжается ремонт пляжа Новости
Панк-концерт в баре возле станции Крюково — 26 июля Афиша
После замены счетчика расход электричества в зеленоградской квартире увеличился в 2,5 раза. «Мосэнергосбыт» объясняет это ошибками старого прибора Новости
Монорельсовую дорогу начали разбирать возле ВДНХ — на её месте появится «парк в небе» Новости
Пожар возле лыжероллерной трассы за 17-м микрорайоном Новости
Взрослых и детей приглашают на экскурсию в настоящую кузницу — мастер-классы и фотосессии Реклама
Юные гимнастки из Зеленограда победили на международном турнире в Китае Новости
Редкий итальянский ретро-автомобиль выставили на продажу в Солнечногорске. Мы поговорили с его хозяином — у него целая коллекция редких машин Новости
Стиль будущего храма возле Школьного озера изменили: с византийского на русский. Но на его строительство не хватает денег Новости
НИУ «МИЭТ» приглашает вас поступить в магистратуру на программу «Психология управления персоналом» (Профайлинг) Реклама
Новая остановка 16-го маршрута «Зелёный парк» пока не пользуется популярностью, а на других остановках пассажиры стали ждать автобус дольше Новости
На Яблоневой аллее решили сделать новый пешеходный переход — но только через год Новости
Новые бесплатные парковочные места появились на Озерной аллее со стороны пруда Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру