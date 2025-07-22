Как идет восстановление зеленоградских домов после атаки беспилотников — спустя двое суток 22.07.2025 ZELENOGRAD.RU

Ночью 20-го июля от атаки БПЛА были повреждены корпуса 1507, 1560, 2033, дом 6 на улице Крупской, а также школа 2045 (корпус 2030). Больше всего досталось корпусу 2033.

Корреспондент «Зеленоград.ру» побывала возле всех этих объектов, поговорила с жителями и посмотрела, как идёт восстановление.

В 20-м микрорайоне — самый масштабный объём работ по восстановлению. Штаб мобильной группы по-прежнему работает рядом. «Жилищник» убирает мусор, вытаскивает рамы в доме и школе.

«Работы организованы департаментом и фондом капитального ремонта, префектурой, „Жилищником“, управой района. У нас есть планы по срокам выполнения работ, все материалы уже заказаны. Работаем каждый день с 8:00 до 22:00. Пока не можем анонсировать, когда точно всё восстановим, работы планируем завершить в кратчайшие сроки», — сообщил зампрефекта Василий Харпак.

В корпусах 1560 и 1507 — трещины на окнах, местами разбиты стекла.

На улице Крупской, 6 также повреждены несколько квартир: стёкла выбиты ударной волной и заклеены плёнкой. По словам жителей, многое восстановили ещё в понедельник.

Некоторые стёкла заклеены крест-накрест — жители надеются, что это, как и открытые окна, поможет. Напоминаем: такие меры не гарантируют защиту.

Жители отмечают быстрое прибытие экстренных служб ночью и слаженную работу городской администрации утром, когда занялись восстановлением повреждений.

«Ночью я заперлась в ванной, до сих пор не могу прийти в себя. Приехали сразу все — префект Анатолий Смирнов заходил лично в квартиру. Рабочие убрали мусор, осколки, вытащили рамы. Затем приехали замерщики, сейчас практически всё сделали», — рассказала Татьяна из пострадавшей квартиры корпуса 1507.

«Я увидела пожар — на место приехали сразу все. Отнеслись с уважением, меня даже проводили до машины», — рассказала Раиса Григорьевна из корпуса 2033.

«В мою квартиру не попало. Всё начали делать быстро. Единственное, смутила фраза префекта: „Ничего, терпимо“. Возможно, хотел успокоить… Но я войну прошла, и это уже совсем не терпимо», — добавила Лидия Васильевна из того же дома.

Не паникуйте и при необходимости обращайтесь за психологической помощью — звоните по 051 (с городского), 8-495-051 (с мобильного) или +7-495-989-50-50 (центр МЧС).

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