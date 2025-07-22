Рэпер Macan представил новый видеоклип на совместный трек с исполнителем Yasmi, записанный на фоне здания префектуры. Песня под названием «Jet» была выпущена накануне и уже собрала десятки тысяч просмотров в социальных сетях и на видеохостингах.
В кадре — двое артистов читают рэп на фоне черного «БМВ». На заднем плане — административное здание в стиле советского модернизма на Центральной площади.
Для зеленоградцев особый символизм в том, что композицию, посвященную вечеринкам, гонкам и криминальным разборкам, читают на многострадальной площади, где идёт многолетняя борьба с ночными тусовками гонщиков и любителей включить в машине музыку так, чтобы слышали все окрестные дома. Всё это происходит под окнами префектуры, которая ничего не может с этим сделать — совсем как в клипе:
Нашей молодёжи модно умирать авториками
В передозах и отбойниках
Гонщики, спортики и разбойники
Джин с тоником сверху анаболиков
Городские рожи и ночные хроники
Потно-потно, мат, шейк-шейкер, изотоники
Вокруг меня гопники, и кузов гонит, как на допинге
Cayenne грузит на спотике, крестики вместо броников
Не, мы, не, мы не коллеги: мы пособники хроника
Большинству фанатов клип нравится, хоть некоторые и остались недовольны: «Дорогой Андрей, в целом клип неплохой, но видно нищебродский, зажал денег на локации», — пишет один из пользователей на ютубе. Но другие радуются, узнав родной город: «Это же Зеленоград, с ума сойти!»
Macan — исполнитель из Москвы, популярный среди молодежной аудитории, пишущий так называемый «кальянный рэп». В 2022 и 2023 году признавался артистом года на платформе VK Музыка.