Рэпер Macan представил новый видеоклип на совместный трек с исполнителем Yasmi, записанный на фоне здания префектуры. Песня под названием «Jet» была выпущена накануне и уже собрала десятки тысяч просмотров в социальных сетях и на видеохостингах.

В кадре — двое артистов читают рэп на фоне черного «БМВ». На заднем плане — административное здание в стиле советского модернизма на Центральной площади.

Для зеленоградцев особый символизм в том, что композицию, посвященную вечеринкам, гонкам и криминальным разборкам, читают на многострадальной площади, где идёт многолетняя борьба с ночными тусовками гонщиков и любителей включить в машине музыку так, чтобы слышали все окрестные дома. Всё это происходит под окнами префектуры, которая ничего не может с этим сделать — совсем как в клипе:

Нашей молодёжи модно умирать авториками

В передозах и отбойниках

Гонщики, спортики и разбойники

Джин с тоником сверху анаболиков

Городские рожи и ночные хроники

Потно-потно, мат, шейк-шейкер, изотоники

Вокруг меня гопники, и кузов гонит, как на допинге

Cayenne грузит на спотике, крестики вместо броников

Не, мы, не, мы не коллеги: мы пособники хроника

Большинству фанатов клип нравится, хоть некоторые и остались недовольны: «Дорогой Андрей, в целом клип неплохой, но видно нищебродский, зажал денег на локации», — пишет один из пользователей на ютубе. Но другие радуются, узнав родной город: «Это же Зеленоград, с ума сойти!»

Macan — исполнитель из Москвы, популярный среди молодежной аудитории, пишущий так называемый «кальянный рэп». В 2022 и 2023 году признавался артистом года на платформе VK Музыка.