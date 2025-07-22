Применяемые в строительстве новых домов современные материалы и технологии обеспечивает улучшение теплосбережения и звукоизоляции, сообщил представитель зеленоградской префектуры. Мы спросили об этом жителей 9 и 19 микрорайонов, переехавших в новостройки по программе реновации.

Большинство (70%) считает, что и с утеплением дома, и со слышимостью в новых домах стало хуже, чем в старых пятиэтажках. Вариант «стало лучше» выбрали только 22% респондентов, остальные не заметили разницы. Всего в опросе приняло участие более 230 человек.

Хозяйка одной из квартир новостройки на Заводской улице рассказывала корреспонденту «Зеленоград.ру», что спокойно переговаривается с соседом через стену в прихожей — достаточно негромко позвать его по имени. А еще отчетливо слышит происходящее в соседском санузле из-за особенностей планировки квартир.

Другие переселенцы активно жаловались на проблемы с окнами — нормально не закрывались, рамы отходили, из щелей сильно дуло. Какое уж тут теплосбережение.

Но, похоже, слышимость и теплоизоляция — не самые серьезные проблемы в новостройках. В комментариях к нашим опросам в телеграме люди буквально кричали о другом: в двадцатиэтажных домах не работают лифты, отсутствует вентиляционное оборудование, подъезды — проходной двор, плитка отваливается, двери не закрываются, отделка кривая и убогая.

«У меня в старой [пятиэтажке] ремонт был в разы лучше и качественнее, а не это подобие, — пишет житель 19-го микрорайона. — Кто-то из жильцов делал ремонт — обнаружили электропроводку из кусков провода на скрутках! Находили мусор от чипсов в вентиляциях от строителей. Даже засохшее дерьмо находили в квартирах».

Самое обидное для вынужденно переезжающих людей, судя по комментариям, — даже не сами недоделки, а отношение к людям застройщика и властей. «Смотрят как на быдло, как будто одолжение делают, как будто мы вылезли из помойки и должны быть счастливы от этого подарка цивилизации».