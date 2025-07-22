Трое подростков — жители ЖК «Мелодия леса» — вечером 20 июля проникли на территорию бывшего пионерлагеря «Спутник», который сейчас находится в частной собственности. По словам родителей, там детей задержали неизвестные мужчины, и более двух часов они подверглись угрозам и физическому насилию.

Неизвестные были охранниками или рабочими, рассказали родители. Они обвинили детей в незаконном проникновении и предложили им выбор: либо вызвать полицию и родителей, либо «отработать» в качестве наказания. В ходе «отработки», по словам пострадавших, их заставляли убирать мусор, таскать мешки с битым стеклом, а также били ветками с шипами и угрожали расправой.

«Один из мужчин водил их по заброшенному зданию, расспрашивал, будут ли они жаловаться, а затем ударил каждого веткой», — рассказала мама одного из подростков.

Связь с детьми прервалась примерно в 20:00, что испугало родителей. Они обратились в полицию, а также к волонтерам поисковых отрядов. Подростки вышли на связь лишь около 22:20. После этого родители прибыли на место, вызвали полицию и зафиксировали травмы в медицинском учреждении.

Мужчины, удерживавшие подростков, отказались представиться и предъявить документы. По словам родителей, один из них снимал происходящее на мобильный телефон. Полиция изъяла устройство — очевидцы утверждают, на нем были также фотографии других несовершеннолетних.

Правоохранительные органы подтвердили факт обращения и сообщили, что по данному инциденту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Личности мужчин, участвовавших в задержании подростков, устанавливаются.

Пожалуйста, поговорите со своими детьми — объясните, что заброшенные или закрытые территории могут быть опасными и не стоит их посещать. Если вы знаете людей на фотографии и у вас есть информация о других подобных инцидентах — свяжитесь с нами: напишите в сообщения группы.