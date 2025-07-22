БПЛА упал ночью в понедельник, но нашли его только утром. Жителей или эвакуировали, или попросили уйти в укрытие. Затем саперы уничтожили беспилотник. Взрыв, который слышали в Зеленограде вчера днем, вероятно, был связан с этим.

Кадры с места происшествия опубликовал канал «360 Солнечногорск».

Дедёшино находится между Алабушево и ЦКАДом. До Зеленограда по прямой около пяти километров.