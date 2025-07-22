Очередные сроки возобновления работ в проезде вдоль «Флейты» назвали в департаменте строительства: начнут в августе, закончат в октябре.

Формально работы тянутся с 2022 года, а реально уже лет десять. Строительство сквозного проезда — это расширение тупиковой дороги вдоль «Флейты» на одну полосу, устройство выездов на Московский и Центральный проспекты. Эти работы сложности не представляют, но стройку неоднократно останавливали из-за проблем с коммуникациями и подрядчиками, которые уходили с объекта.

Нынешний подрядчик «Промтехгрупп» появился в прошлом году, но зимой работы снова остановили — официально из-за необходимости корректировки проекта. В июне в проезде появился представитель подрядной организации и пообещал «начать в июле». Сейчас заказчик работ — департамент транспорта — сообщил, что «директивные сроки работ» (то есть, установленные заказчиком) с августа по октябрь.

Предстоит проложить дождевую канализацию, кабельные линии, наружное освещение, затем положить слой асфальта и открыть выезд на Центральный проспект. Доделают ли всё на этот раз, неизвестно — слишком часто сроки срывались.

Некогда тупиковый тихий проезд вдоль «Флейты» понадобилось расширить после строительства ЖК «Зеленоград-сити». А история с подземными сетями тянется с 2007 года. Для местных жителей раскопки, ямы, грязь и обстановка вечного ремонта и разрухи стали привычными.