Роль пострадавших исполнили 50 добровольцев из числа жителей Зеленограда. В учениях участвовали сотрудники МЧС и департамента гражданской обороны, представители префектуры и управ.

Подобные пункты создаются для граждан, которые в результате ЧС не могут вернуться домой — например, в ПВР размещали жителей населенных пунктов, эвакуированных в Белгородской и Курской области. В ПВР должно быть все необходимое для временного жизнеобеспечения: еда, питьевая вода, спальные места, базовая медицинская и психологическая помощь.

По словам организаторов, практические тренировки планируют проводить регулярно — раз в один-два квартала. Штабные учения в подразделениях МЧС проходят ежемесячно. Цель — отработать взаимодействие всех служб и повысить готовность к возможным нештатным ситуациям.