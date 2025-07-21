Ремонт пешеходного бульвара, который ведёт к городскому пруду, добрался до ближайших к Сосновой аллее дорожек. Заменят ли разрушенную стелу на новую — неизвестно, но выглядит это место сейчас как после бомбежки.

«Неужели нельзя было аккуратно демонтировать и сразу выбросить? К чему этот вандализм?!» — говорят местные жители. Узнаем в управе и вернёмся с ответом.

На бульваре снимут старую плитку и заменят её асфальтом. Экотропы из деревянных кругляшей, ведущую к городскому пруду, тоже больше не будет — её уже демонтировали и также покроют асфальтом, рассказали «Зеленоград.ру» в «Жилищнике».

В зону благоустройства попала и собачья площадка: с неё уже убрали все элементы для собак — их заменят на новые, а ещё обновят газон. Кроме того, установят новые лавочки — их уже привезли. Добавлять фонари не планируется, вырубать или высаживать деревья и кусты — тоже.

Закончить все работы на бульваре планируют к 20 августа.