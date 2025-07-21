«Лежит невзорвавшийся беспилотник, нас эвакуируют» — сообщают жители микрорайона Дедёшино.

БПЛА упал ночью, но нашли его только утром.

«Все ждут команды „отбой“, когда спецы закончат работы и можно будет возвращаться», — говорят местные жители.

Дедёшино находится между Алабушево и ЦКАДом. До Зеленограда по прямой около пяти километров