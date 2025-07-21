В основном повреждения получили остекление лоджий и оконные рамы, выбиты стекла в жилых домах. Также пострадали здание детского сада и школа в 20-м микрорайоне.
Представители «Жилищника» провели поквартирный обход жилых домов, затронутых атакой. Подсчет поврежденных квартир продолжается, так как не все жильцы на выходных были дома — с ними связываются для допуска в квартиры, рассказал префект Смирнов.
По его словам, правительство Москвы отремонтирует жилье всем, чьи квартиры пострадали от налета. Для жильцов пострадавших квартир организована «горячая линия» 8-963-729-2683.
«Хочу отметить оперативную и слаженную работу наших экстренных служб, активное участие со стороны коммунальщиков и поблагодарить за службу военнослужащих, которые делают все возможное, чтобы защитить нас от военной опасности», — добавил префект.