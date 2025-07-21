За сутки выпало четверть месячной нормы осадков.

Около 7 утра вода стояла в тоннеле Панфиловского проспект на выезде к Ленинградскому шоссе. Проехать можно было, но медленно. В течение часа-полутора рабочие откачали воду.

Затопило дороги и в ближайших окрестностях. Водители сообщали о проблемах на Новосходненском и Шереметьевском шоссе, в районе Лобни. Традиционно подтоплены дороги из Андреевки в Зеленоград. Трудно проехать возле школы в Голубом.

Магазины «Десяточка» и «Молоток» в 4-м микрорайоне не работают из-за потопа — на объявлении на входе написано «во сколько откроемся — не знаем». ? Сообщают также о многочисленных протечках в подъездах жилых домов

Возле корпуса 1455 дерево упало на две машины. «На нашу машину и ещё на одну. Треск стоял в 4 утра. Полицию вызывали, заявку в диспетчерскую сделали», — говорит владелец одной из пострадавших машин.

Возле корпуса 158 затопило парковку. «Ливневки в действии», — саркастически отмечает местная жительница.

Расскажите, как сегодняшний дождь повлиял на вашу жизнь?