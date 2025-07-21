Официальной информации о происшествии пока нет.

Московский областной госпиталь для ветеранов войн находится на границе Андреевки, в двух километрах от Зеленограда.

Он является единственным специализированным многопрофильным лечебным учреждением в Московской области по оказанию специализированной высококвалифицированной медицинской помощи ветеранам войн и лицам, приравненным к ним по льготам. Ежегодно в госпитале получают лечение более восьми тысяч пациентов, выполняется более тысячи хирургических операций.