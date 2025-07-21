Выбиты стекла, разрушения на проходной, повреждены деревья возле здания, рядом нашли обломки БПЛА (фотографии публикует канал ВЧК-ОГПУ, признанный в России иностранным агентом). Со слов сотрудника, «контузило медсестру».
Официальной информации о происшествии пока нет.
Московский областной госпиталь для ветеранов войн находится на границе Андреевки, в двух километрах от Зеленограда.
Он является единственным специализированным многопрофильным лечебным учреждением в Московской области по оказанию специализированной высококвалифицированной медицинской помощи ветеранам войн и лицам, приравненным к ним по льготам. Ежегодно в госпитале получают лечение более восьми тысяч пациентов, выполняется более тысячи хирургических операций.
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