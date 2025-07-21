«Какой-то идиот выбросил на козырёк мешок с сухой белой смесью — разъясните своим рабочим или себе, что строительный мусор не выбрасывают из окна. Пойдёт дождь и всё это будет стекать вниз», — возмущаются жители пятого подъезда корпуса 1204 и обсуждают, есть ли камера, чтобы найти нарушителя.

Пока у нас такие соседи, никаких врагов не нужно.

Новости 12-го микрорайона