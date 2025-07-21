Окна выбиты и в соседнем детском саду. Повреждения также получили дома в 15 и 22-м микрорайонах. По словам местных жителей, сотрудники коммунальных служб обходят квартиры и фиксируют ущерб.

Характер повреждений объективно доказывает: окно при перехвате БПЛА — это зона высокого риска. Осколки, фрагменты рам, усиленные взрывной волной, превращают его в опасную точку. Старайтесь во время атаки отойти от окон — всего пара метров внутрь помещения значительно снижают риск. Подробнее об этом здесь.