По словам владельцев, они приобрели уже готовый кабриолет у знакомых, которые занимались тюнингом.

«Захотелось добавить ярких красок в будни. Поехали за машиной в центр Москвы — и ни разу не пожалели. Кому именно пришла идея его соорудить, честно говоря, не знаю», — рассказал хозяин машины.

Водитель говорит, что пока что встречал только позитивную реакцию на свою машину. По его словам, пока машина ехала по МКАДу, кто-то снимал ее на видео, кто-то улыбался и показывал «лайки».

Непонятно, сможет ли подобный автомобиль пройти техосмотр. По словам хозяина, кабриолет поставили на учет, когда он еще был в заводском виде. Пока претензий со стороны Госавтоинспекции не было.

«После тюнинга либо нам просто повезло, либо сотрудники попадались с юмором — не останавливали», рассказал владелец розовой «Лады».

Лада ВАЗ-2111 — это универсал, выпускавшийся АвтоВАЗом с 1998 по 2009 год. Он входил в семейство моделей ВАЗ-2110 («десятка») и представлял собой удлиненную и более практичную версию седана. За время производства было выпущено и продано более 600 тысяч экземпляров.