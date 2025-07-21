Выясняют, как часто пассажиры оплачивают проезд в наземном транспорте, по каким причинам этого иногда не делают, сталкивались ли они со штрафами за безбилетный проезд, насколько регулярно встречают контролеров, как оценивают их работу и роль в обеспечении безопасности и дисциплины, а также предлагают высказать пожелания по улучшению работы контролеров.

Отдельно выясняют, по каким причинам пассажиры могут не оплачивать проезд. Среди вариантов есть вполне жизненные: сложно пробраться к валидатору в переполненном салоне, нехватка или неисправность самих валидаторов, уверенность, что наличие проездного не требует прикладывания его к валидатору.

Ваше активное участие в опросе может показать чиновникам мэрии проблему честных пассажиров, которые хотели бы оплатить проезд, но не делают это из-за неудобства. Правила требуют оплаты проезда «при входе» в автобус, но фактически сделать это зачастую невозможно — судя по вариантам ответов, в мэрии об этом знают.

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