По комментариям рабочих, от остановки «Кутузовское шоссе, 1» к «Кутузовской слободе» сделают тротуар, чтобы можно было пройти пешком: cейчас это невозможно, а идти по проезжей части — небезопасно. Тротуар также откроет пассажирам больше маршрутных возможностей: можно будет доезжать до Середниковской улицы, а остальное расстояние идти пешком.

«Отлично, что наконец сделают тротуар — его очень здесь не хватает. Как-то не было автобусов и я пошла пешком до „Столицы“ — испытала большой стресс», — рассказала жительница ЖК «Новый Зеленоград».

Теперь главное, чтобы все эти работы завершились вовремя. В прошлом году такие же работы по «комплексному благоустройству» затянулись до зимы, некоторые заканчивали весной, а часть дорог уже надо ремонтировать по гарантии, но подрядчик никак не начнет это делать. Сейчас заказчиком выступает АНО «АвтоДорСтройТрест», строительный контроль осуществляет ГБУ «Автомобильные дороги Москвы».

Всего в Зеленограде по этой программе должны отремонтировать 13 дорог — срок до конца августа. Почему работы не начали раньше — ведь снова рискуют не успеть до холодов — непонятно.