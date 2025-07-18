Комплексный ремонт автомобильных дорог начался в Зеленограде 18.07.2025 ZELENOGRAD.RU

Сейчас работы ведутся на семи объектах: Кутузовское шоссе, Алабушевская улица, Георгиевское шоссе, дорога вокруг общежития МИЭТ на улице Юности, дорога от Фирсановского шоссе к картодрому (к площадке складирования коммунальных служб), путепровод с подходами на пересечении проезда 5372 с железнодорожной веткой в Алабушево, проезд 65А в Южной промзоне.

На Кутузовском шоссе побывал корреспондент «Зеленоград.ру». Ремонт ведется от остановки «Кутузовская слобода» (рядом с ТЦ «Столица» в 23-м микрорайон) до Брехово (рядом со строительным рынком). В некоторых местах рабочие уже укладывают асфальт (Брехово), где-то демонтируют старые бордюры и укладывают новые (Рузино, «Кутузовская слобода»). Помимо замены асфальта и бордюров должны привести в порядок и прилегающие территории.

По комментариям рабочих, от остановки «Кутузовское шоссе, 1» к «Кутузовской слободе» сделают тротуар, чтобы можно было пройти пешком: cейчас это невозможно, а идти по проезжей части — небезопасно. Тротуар также откроет пассажирам больше маршрутных возможностей: можно будет доезжать до Середниковской улицы, а остальное расстояние идти пешком.

«Отлично, что наконец сделают тротуар — его очень здесь не хватает. Как-то не было автобусов и я пошла пешком до „Столицы“ — испытала большой стресс», — рассказала жительница ЖК «Новый Зеленоград».

Теперь главное, чтобы все эти работы завершились вовремя. В прошлом году такие же работы по «комплексному благоустройству» затянулись до зимы, некоторые заканчивали весной, а часть дорог уже надо ремонтировать по гарантии, но подрядчик никак не начнет это делать. Сейчас заказчиком выступает АНО «АвтоДорСтройТрест», строительный контроль осуществляет ГБУ «Автомобильные дороги Москвы».

Всего в Зеленограде по этой программе должны отремонтировать 13 дорог — срок до конца августа. Почему работы не начали раньше — ведь снова рискуют не успеть до холодов — непонятно.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Мощная атака беспилотников отражена в небе над Зеленоградом в субботу ночью. БПЛА над городом сбивают третью ночь подряд Новости
«Нет такого вида — бездомная собака». Как зеленоградка Вера Митина создала самый крупный фонд помощи бездомным животным в России Истории
Электроника и биомедицина: где обучаются те, кто в дальнейшем работают над крупными научными проектами Реклама
Строительство переезда через железную дорогу в Алабушево перенесли на два года Новости
В окрестностях Зеленограда выпал крупный град. Ветер валит деревья. Один человек пострадал Новости
«Рыбоед» в Андреевке: вкусно, много и с доставкой Реклама
Граффити в 4-м микрорайоне: от вандализма к искусству Новости
Служба доставки «Самокат» начала работать в микрорайоне МЖК Новости
Смотреть мультики и одновременно лечить глазки? Такое возможно — в зеленоградской клинике «Прозрение» Реклама
«Вода и раньше не вызывала доверия»: запрет купания на Школьном озере не сильно расстроил некоторых отдыхающих Новости
Парковаться на тротуарах стали значительно реже Новости
Нетехнари в мире микрочипов: Почему МИЭТ — это не только про транзисторы? Реклама
Праздник середины лета отметят на набережной Сенежа — 12 июля. В программе выступление фолк-группы и костюмированная лекция Афиша
Температура на этой неделе превысит +30° — жара продержится до выходных Новости
InQuiz приглашает на тематический квиз про мемы Реклама
В строящемся спорткомплексе на берегу городского пруда смонтировали крышу. Рядом продолжается ремонт пляжа Новости
Панк-концерт в баре возле станции Крюково — 26 июля Афиша
Детский театр «Крылья» объявляет набор — приглашают детей 3-14 лет Реклама
Монорельсовую дорогу начали разбирать возле ВДНХ — на её месте появится «парк в небе» Новости
Пожар возле лыжероллерной трассы за 17-м микрорайоном Новости
Взрослых и детей приглашают на экскурсию в настоящую кузницу — мастер-классы и фотосессии Реклама
После замены счетчика расход электричества в зеленоградской квартире увеличился в 2,5 раза. «Мосэнергосбыт» объясняет это ошибками старого прибора Новости
Редкий итальянский ретро-автомобиль выставили на продажу в Солнечногорске. Мы поговорили с его хозяином — у него целая коллекция редких машин Новости
Стиль будущего храма возле Школьного озера изменили: с византийского на русский. Но на его строительство не хватает денег Новости
НИУ «МИЭТ» приглашает вас поступить в магистратуру на программу «Психология управления персоналом» (Профайлинг) Реклама
Юные гимнастки из Зеленограда победили на международном турнире в Китае Новости
На Яблоневой аллее решили сделать новый пешеходный переход — но только через год Новости
Новые бесплатные парковочные места появились на Озерной аллее со стороны пруда Новости
От укладки бордюров вдоль пешеходных дорожек отказались — строители внезапно обнаружили, что этому мешают корни деревьев Новости
Новая остановка 16-го маршрута «Зелёный парк» пока не пользуется популярностью, а на других остановках пассажиры стали ждать автобус дольше Новости
Институт интегральной электроники НИУ МИЭТ: как готовят специалистов, которые сегодня как никогда нужны отрасли Реклама
Рыбу перевезли из одного зеленоградского пруда в другой Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру