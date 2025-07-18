Сейчас работы ведутся на семи объектах: Кутузовское шоссе, Алабушевская улица, Георгиевское шоссе, дорога вокруг общежития МИЭТ на улице Юности, дорога от Фирсановского шоссе к картодрому (к площадке складирования коммунальных служб), путепровод с подходами на пересечении проезда 5372 с железнодорожной веткой в Алабушево, проезд 65А в Южной промзоне.
На Кутузовском шоссе побывал корреспондент «Зеленоград.ру». Ремонт ведется от остановки «Кутузовская слобода» (рядом с ТЦ «Столица» в 23-м микрорайон) до Брехово (рядом со строительным рынком). В некоторых местах рабочие уже укладывают асфальт (Брехово), где-то демонтируют старые бордюры и укладывают новые (Рузино, «Кутузовская слобода»). Помимо замены асфальта и бордюров должны привести в порядок и прилегающие территории.
По комментариям рабочих, от остановки «Кутузовское шоссе, 1» к «Кутузовской слободе» сделают тротуар, чтобы можно было пройти пешком: cейчас это невозможно, а идти по проезжей части — небезопасно. Тротуар также откроет пассажирам больше маршрутных возможностей: можно будет доезжать до Середниковской улицы, а остальное расстояние идти пешком.
«Отлично, что наконец сделают тротуар — его очень здесь не хватает. Как-то не было автобусов и я пошла пешком до „Столицы“ — испытала большой стресс», — рассказала жительница ЖК «Новый Зеленоград».
Теперь главное, чтобы все эти работы завершились вовремя. В прошлом году такие же работы по «комплексному благоустройству» затянулись до зимы, некоторые заканчивали весной, а часть дорог уже надо ремонтировать по гарантии, но подрядчик никак не начнет это делать. Сейчас заказчиком выступает АНО «АвтоДорСтройТрест», строительный контроль осуществляет ГБУ «Автомобильные дороги Москвы».
Всего в Зеленограде по этой программе должны отремонтировать 13 дорог — срок до конца августа. Почему работы не начали раньше — ведь снова рискуют не успеть до холодов — непонятно.