Мусор, пьяные компании и грязный водоем — что происходит у живописного Каменского пруда 18.07.2025 ZELENOGRAD.RU

Пруд с беседками для пикников находится между 17 и 22-м микрорайонами — гуляющих и отдыхающих приходит сюда много.

Возле беседок относительно чисто, но стоит пройти вокруг пруда, как ситуация меняется: навалены бутылки, пластиковая посуда, остатки еды, пакеты, где-то даже грязная одежда и экскременты. На берегу кучи ила и водорослей, в самом водоеме ситуация не лучше: водоросли, деревянные обломки, торчащие из воды.

«Мы с дочкой здесь гуляем регулярно. Вокруг куча мусора, часто приходят компании, выпивают, шумят, а потом оставляют свалку. На пруду плавают утки, а там тоже ведь сплошная грязь, очень много ила. И я ни разу не видела, чтобы какие-то службы делали что-то», — рассказала Мария.

Однако некоторые отдыхающие считают, что все в порядке. Загрязненный водоем и мусор, по их мнению, не такая большая проблема, ведь «везде так».

«Мы отдыхаем обычно в беседках. В целом, все хорошо. Да, мусор есть, бывают переполненные урны. Дальше, вдоль пруда, тоже встречаются бутылки и другие отходы, но их не так много. А что касается водоема…Ну вот почистили городской пруд [в 2019-м году], и что лучше стало? Думаю, что не нужно ничего трогать», — поделилась отдыхающая.

Корреспондент Зеленоград.ру обошел пруд с двух сторон — в некоторых местах из-за мусора невозможно пройти. Находиться там неприятно — хочется поскорее уйти.

«Это отличное место для большого пикника», — так описывала префектура беседки у пруда три года назад. Однако этих беседок явно не хватает на все окрестные районы. Похоже, надо задуматься о благоустройстве вокруг всего пруда — по мере застройки 22-го микрорайона людей здесь будет становиться все больше.

Редакция Зеленоград.ру выяснит планы по регулярной уборке вокруг пруда, очистке самого водоема и благоустройстве территории — вернёмся с ответом

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