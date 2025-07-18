«Мы с дочкой здесь гуляем регулярно. Вокруг куча мусора, часто приходят компании, выпивают, шумят, а потом оставляют свалку. На пруду плавают утки, а там тоже ведь сплошная грязь, очень много ила. И я ни разу не видела, чтобы какие-то службы делали что-то», — рассказала Мария.

Однако некоторые отдыхающие считают, что все в порядке. Загрязненный водоем и мусор, по их мнению, не такая большая проблема, ведь «везде так».

«Мы отдыхаем обычно в беседках. В целом, все хорошо. Да, мусор есть, бывают переполненные урны. Дальше, вдоль пруда, тоже встречаются бутылки и другие отходы, но их не так много. А что касается водоема…Ну вот почистили городской пруд [в 2019-м году], и что лучше стало? Думаю, что не нужно ничего трогать», — поделилась отдыхающая.